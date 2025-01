Iga Świątek świętuje. Aż trudno uwierzyć. Przełom, tego jeszcze nie było

Iga Świątek udanie rozpoczęła 2025 rok. W sylwestrowo-noworoczną noc czasu polskiego wiceliderka rankingu WTA mierzyła się na korcie w Sydney z reprezentantką Czech Karoliną Muchovą w meczu rozgrywanego w ramach United Cup. Obie zawodniczki mierzyły się wcześniej trzykrotnie w tourze. Dwa razy górą była Polka, ale 28-letnia obecnie rywalka zdołała ją już raz pokonać. Co prawda było to już kilka sezonów temu - w 2019 roku w Pradze, ale mimo to 23-latka musiała uważać na 22. rakietę świata.

Już pierwszy set pokazał, że Iga Świątek może mieć spore problemy w starciu z Czeszką. W trzecim gemie bowiem nasza tenisistka straciła serwis. Na szczęście błyskawicznie odrobiła straty, przełamując rywalkę, a później zrobiła to ponownie. Dzięki temu wygrała pierwszą partię 6:3. W drugiej ponownie była górą, choć decydujący gem był pełen zwrotów akcji. Najpierw Iga Świątek zmarnowała pierwszą piłkę meczową, a po chwili to po stronie Karoliny Muchovej był break point. Polka wybroniła się jednak, a przy drugiej okazji już skutecznie domknęła mecz .

Nie mam nic szczególnego. Czuję, że mogłabym mieć więcej dystansu do wszystkiego po tym, co przydarzyło mi się w trakcie ostatnich miesięcy

Po czym dodała, zwracając się na koniec do kibiców zgromadzonych na trybunach wokół kortu: - Zamierzam po prostu próbować cieszyć się tenisem tak, jak robiłam to dzisiaj. Nie zawsze łatwo jest to robić. Ale tutaj, w Sydney, czuję wiele pozytywnej energii. Dziękuję za to, że nas dopingujecie.