Iga Świątek już na liście 50 najbogatszych Polek. Oto cały jej majątek

Iga Świątek ostatni oficjalny mecz rozegrała 5 września, kiedy to w ćwierćfinale US Open przegrała z Jessiką Pegulą. Później Polka zrezygnowała ze startu w kilku turniejach rozgrywanych w Azji, a w międzyczasie zmieniła trenera - Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette.

"Iga ma swoje atuty, ale musi też się cały czas rozwijać. Musimy spędzić czas razem i zobaczyć, jak ona czyta grę. Jak się porusza, jak się rozwija. Musimy spędzić czas razem i ustalić pewne cele. Mocno bazuję w swojej pracy na danych. Chcę, aby Iga częściej podchodziła do siatki, aby przejmowała inicjatywę. Myślę, że potrzeba na to kilku miesięcy " - powiedział.

ga Świątek debiutuje na liście 50 najbogatszych Polek

I chociaż Świątek w ostatnim czasie nie odnosi sukcesów, to wciąż jest gwiazdą, która przyciąga reklamodawców. A współpraca z nimi przynosi konkretne zyski, co w połączeniu z zarobkami Polki podczas turniejów, daje duże przychody. I to na tyle duże, że 23-latka w tym roku zadebiutowała na liście 50 najbogatszych Polek opracowanej przez "Wprost". Co ciekawe, przed rokiem brakowało jej kilkudziesięciu milionów złotych, by znaleźć się w tym prestiżowym gronie.