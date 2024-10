Świątek i Sabalenka szykują się na ostatnie starcie, a tu takie słowa z Rijadu

Świątek straciła więc 1500 punktów za ubiegłoroczny triumf w Cancun oraz dodatkowe 195 punktów w ramach regulaminowej kary WTA , bowiem wystąpiła tylko w dwóch z sześciu wymaganych turniejach WTA 500. Sabalenka - z tych samych powodów - ma tylko 690 punktów mniej w porównaniu do poprzedniego notowania.

Tenis. Iga Świątek przystąpi do finałów WTA ze stratą do Aryny Sabalenki

Różnica między pierwszą a drugą w zestawieniu tenisistką wynosi obecnie 1046 punktów. Powoduje to, że Polce bardzo trudno będzie odzyskać pozycję liderki na koniec roku, bowiem nie wszystko zależy tylko od niej. By tego dokonać, musiałaby wygrać rozpoczynającą się 2 listopada imprezę w Rijadzie bez porażki grupowej na koncie, licząc przy tym, że Białorusinka przegra mecz grupowy i dotrze najdalej do półfinału.