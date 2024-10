27 miesięcy oczekiwania, kapitalny powrót Polki. Nocny triumf na turnieju WTA

Maja Chwalińska przeszła przez dwustopniowe eliminacje turnieju WTA 250 w Meridzie jak burza. Straciła w nich zaledwie cztery gemy, nie przeszkodził jej nawet deszcz , który przerwał spotkanie z Sophie Chang przy piłce meczowej dla Polki. Wróciła na kort, by rozegrać jedną piłkę i skrótem przypieczętowała sobie awans do głównych zmagań.

W pierwszej rundzie trafiła na będącą w dobrej dyspozycji Rebeccę Marino. Reprezentantka Kanady ma za sobą udane tygodnie. Najpierw wygrała turniej ITF W75+H w Calgary, a potem dotarła do półfinału zmagań rangi WTA 125 w Tampico. W starciu z 23-latką również była wskazywana na faworytkę . Przyjaciółka Igi Świątek zdołała jednak przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, chociaż pierwszy fragment starcia na to nie wskazywał.

Maja Chwalińska w drugiej rundzie WTA 250 w Meridzie. Wielki moment dla Polki

Już na "dzień dobry" Maja musiała bronić dwóch break pointów, ale zrobiła to skutecznie. W czwartym gemie sama dostała okazję na prowadzenie 3:1. Rywalka zdołała wyjść z opresji i po chwili uciekła Chwalińskiej z wynikiem. Najpierw wywalczyła przełamanie, a po obronie break pointa zrobiło się już 4:2. Polka nie dawała za wygraną, doprowadziła do stanu 4:4. Końcówka należała jednak do Marino. Reprezentantka Kanady straciła tylko trzy punkty w kolejnych dwóch gemach i zapisała na swoim koncie triumf 6:4 w premierowej odsłonie pojedynku.