Tenis: WTA Finals. Iga Świątek powalczy z Sabalenką o pierwsze miejsce w rankingu

I tak Aryna Sabalenka przystąpi do rywalizacji w Rijadzie mają na koncie 9016 punktów przy 7970 "oczkach" zgromadzonych przez Igę Świątek. Różnica pomiędzy obiema zawodniczkami wynosi więc obecnie aż 1046 punktów. Nie przekreśla to jednak szans polskiej tenisistki na to, by wyprzedzić białoruską tenisistkę. Dokładną analizę dotyczącą możliwych scenariuszy i ich wpływu na układ w rankingu WTA przedstawiliśmy już TUTAJ - kliknij!