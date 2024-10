Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a już ogłaszają ws. trenera. Ostrzeżenie przed WTA Finals

Iga Świątek przygotowuje się już do startów w Billie Jean King Cup i to pod wodzą nowego trenera. Wim Fissette oficjalnie dołączył w październiku do sztabu raszynianki i szybko określił, jakie zmiany planuje wprowadzić do jej gry. Nie wszystkim jednak pomysły Belga przypadły do gustu. Chociaż Świątek od 5 września nie pojawiła się jeszcze na korcie, ekspert bije na alarm i ostrzega ws. jej szkoleniowca.