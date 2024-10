"Dynamika zmienia się i komplikuje". Świątek stoi przed wielkim wyzwaniem

Iga Świątek po dość nieudanej części sezonu na amerykańskich twardych kortach zdecydowała się na radykalną zmianę. Polka ogłosiła bowiem, że po blisko trzech latach współpracy rozstaje się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. ""Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam" - przekazała na Instagramie.

