Niebywałe, Polak eliminuje rywali rzutem na taśmę. Oto skład ATP Finals, jest komunikat

Ostatnie tygodnie nie należały do najłatwiejszych dla duetu Jan Zieliński/Hugo Nys. Polak i Monakijczyk odnosili zaskakujące porażki, w związku z czym pod znakiem zapytania stanęła ich wspólna gra w kolejnym sezonie . W tym tygodniu obaj przystąpili do rywalizacji podczas turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. W pierwszej rundzie wylosowali parę Nathaniel Lammons/Jackson Withrow.

Amerykanie mieli dotychczas bardzo korzystny bilans w bezpośrednich starciach z Zielińskim i Nysem . Wygrali dwa spotkania rozegrane w ubiegłym sezonie. Na dodatek pozostawali wciąż w grze o prawo startu w Nitto ATP Finals. Warunkiem był jednak sukces w imprezie rozgrywanej w Accor Arena. Wiemy już jednak, że Lammons i Withrow pojawią się Turynie co najwyżej w roli rezerwowych. To efekt rezultatu poniedziałkowego starcia.

Jan Zieliński i Hugo Nys z wygraną w Paryżu. Wyeliminowali Amerykanów z wyścigu o ATP Finals

Po kilku minutach doszło do super tie-breaka. W nim od początku Jan i Hugo byli o krok przed rywalami. 3-0, 5-2, 8-5. Przeciwnicy zaciekle gonili, obronili nawet dwa meczbole. Do końca walczyli o zwycięstwo. Ostatecznie to jednak Zieliński i Nys cieszyli się z wygranej 2:6, 7:6(5), 10-8. Taki rezultat sprawiał, że wyłonione zostały wszystkie duety, które wywalczyły sobie kwalifikację do Nitto ATP Finals. Włodarze męskich rozgrywek nie zwlekali i szybko ogłosili brakujące karty.