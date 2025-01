Hurkacz stanął na skraju kortu i tak rzekł o Świątek. Niesamowita reakcja

Hubert Hurkacz w niecałą godzinę uporał się na korcie w Ken Rosewall Arenie z Kazachem Aleksandrem Szewczenką, pokonał go gładko 6:3, 6:2. Tego spotkania z boksu nie oglądała Iga Świątek, przygotowywała się już do swojego starcia z Jeleną Rybakiną. I nie wiadomo czy słyszała, jak pytany przez słynnego byłego deblistę Todda Woodbridge'a Hurkacz opowiada o swojej rodaczce. A mówił w piękny sposób, na co zareagowali kibice w biało-czerwonych barwach.