Jelena Rybakina przegrała z Igą Świątek, później mówiła o Polce. Zwróciła uwagę na jedno

Fani Rybakiny z pewnością czekali na jej wypowiedzi z konferencji prasowej. Nie zabrakło tam szacunku i podziwu dla poziomu sportowego wiceliderki rankingu WTA. - To był bardzo trudny mecz. Oczywiście miałam szanse i okazje w pierwszym secie, ale Iga grała naprawdę dobrze. W niektórych momentach miałam trochę pecha. Tak, jak powiedziałam, miałam swoje okazje. Ogólnie uważam, że to był dobry mecz. Oczywiście nie mam wyniku, jakiego chciałam, ale myślę, że to świetne przygotowanie do Melbourne - rozpoczęła. W niedzielę 12 stycznia ruszy wielkoszlemowe Australian Open.