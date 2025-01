Kapitalna wiadomość przed meczem Polaków w United Cup. A finał tuż, tuż

Polacy przed rokiem dotarli do finału United Cup, w którym ulegli Niemcom, a w tegorocznej edycji zmagań mają duży apetyt na to, by tym razem sięgnąć po trofeum. W fazie grupowej "Biało-Czerwoni" pokonali Norwegię i Czechy, w ćwierćfinale ograli Brytyjczyków, z kolei w półfinale wyeliminowali Kazachstan. Awans do finału jest zasługą Huberta Hurkacza i Igi Świątek, którzy w dwóch ostatnich potyczkach wygrali swoje mecze singlowe, dzięki czemu mikst był już tylko formalnością.

