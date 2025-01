Świątek opuściła kort, zastąpiła ją Chwalińska. Przyjaciółka Igi dała popis z Zielińskim

Na początku trzeciej edycji United Cup nasi reprezentanci rozstrzygali swoje spotkania dopiero po mikście. Gdy pewności siebie w grze pojedynczej nabrał Hubert Hurkacz, Polacy zaczęli gwarantować sobie awanse do kolejnych faz już po zmaganiach singlowych. Tak stało się również w rywalizacji z drużyną Kazachstanu. Najpierw na korcie zobaczyliśmy wrocławianina w potyczce z Aleksandrem Szewczenką. 27-latek rozegrał najlepsze spotkanie w tym sezonie i pokonał byłego reprezentanta Rosji 6:3, 6:2 w zaledwie 58 minut .

Później zobaczyliśmy w akcji Igę Świątek i Jelenę Rybakinę. To zestawienie od początku zapowiadało się niezwykle elektryzująco i w rzeczywistości tak też było. Początek należał do mistrzyni Wimbledonu 2022, która pewnie utrzymywała swoje serwisy i miała nawet prowadzenie 5:3. Wtedy raszynianka wzięła się za odrabianie strat, zaczęła popełniać mniej błędów. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break, mający nietypowy przebieg. Triumfowała w nim jednak Iga. Później 23-latka poszła za ciosem i zapewniła nam awans do finału United Cup po zwycięstwie 7:6(5), 6:4.