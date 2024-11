Emocje po meczu Świątek - Gauff jeszcze się nie skończyły. WTA reaguje szybkim komunikatem

Dzisiejsza rywalizacja w Rijadzie rozpoczęła się korzystnie z perspektywy Igi Świątek. W związku z tym, że Barbora Krejcikova pokonała Jessikę Pegulę, Polka mogła zagwarantować sobie awans do półfinału WTA Finals i pierwsze miejsce w grupie pomarańczowej. Warunek był jeden - musiała zwyciężyć w potyczce Coco Gauff. Tak się jednak nie stało. Raszynianka rozegrała słabe spotkanie i po raz drugi w karierze uległa 20-latce . Na dodatek porażka mistrzyni Roland Garros zapewniła Arynie Sabalence pozycję liderki rankingu na koniec sezonu. W związku z tym, że Amerykanka wygrała bez straty seta, Coco zagwarantowała sobie awans do półfinału.

Skomplikowała się za to mocno sytuacja Igi. W tym momencie nie wszystko zależy od wyniku starcia przeciwko Peguli, co dodaje jeszcze większych emocji przed ostatnią kolejką fazy grupowej. Nawet jeśli Świątek wygra 2-0 w setach w rywalizacji z Amerykanką, nie daje jej to gwarancji zameldowania się w najlepszej "4". Raszynianka jest uzależniona od rezultatu meczu Gauff - Krejcikova. Każde zwycięstwo Czeszki przekreśla szanse naszej zawodniczki na zameldowanie się w półfinale. Wynika to z niekorzystnego bilansu setów z perspektywy Polki. Obecnie nasza tenisistka ma 2-3, a jej przeciwniczka w walce o wyjście z grupy 3-2. Barbora musi zatem przegrać, by Iga miała możliwość awansu.