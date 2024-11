Iga Świątek 3 listopada, po dłuższej przerwie, powróciła w końcu do grania o stawkę i rozpoczęła swoje zmagania w ramach prestiżowych, wieńczących sezon WTA Finals 2024 . Inauguracja występów Polki w Rijadzie była przy tym bez dwóch zdań udana.

Niestety Świątek na szczęśliwe zakończenie nie mogła już liczyć w trakcie późniejszego starcia z Coco Gauff z 5 listopada - Amerykanka po raz drugi w swej karierze zdołała pokonać raszyniankę , a triumf przypieczętowała już po dwóch odsłonach. To naturalnie wzbudziło ogrom komentarzy w mediach społecznościowych.

AP / © 2024 Associated Press

Djoković wycofuje się przed finałami ATP z powodu „trwającej kontuzji” / AP / © 2024 Associated Press

WTA Finals. Eksperci wprost po porażce Świątek. "Widać braki"

"Bardzo słaby mecz Igi. Wynik tym bardziej bolesny, że Gauff robiła w drugim secie bardzo wiele, żeby podłączyć Polkę do meczu. W drugim meczu turnieju spodziewałem się po Idze więcej. Awans z grupy oczywiście wciąż możliwy, ale nie mam pewności, że wygra z Pegulą " - skwitował Marek Furjan, komentator Eurosportu.

WTA Finals 2024. Kiedy Świątek zagra z Pegulą?

Wspomniane starcie Igi Świątek z Jessicą Pegulą, kluczową dla rozstrzygnięć w grupowej tabeli, odbędzie się w czwartek 7 listopada. Po raz ostatni panie spotkały się we wrześniu podczas US Open i to reprezentantka USA była wówczas górą...