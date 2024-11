Iga Świątek w skomplikowanej sytuacji na WTA Finals 2024. "Coś nowego i ekscytującego

"Nigdy nie jest łatwo grać z Coco, nawet mimo tego, że mam korzystny bilans starć z nią (obecnie wynosi on 11:2 - dop. red.). Dziś wykorzystywała swoje szanse, a ja tego nie zrobiłam. Miałam okazje do przełamań, których nie spożytkowałam, a które mogły zmienić obraz starcia" - przyznała wprost podczas rozmowy przed kamerą wiceliderka światowego rankingu.

Przed Świątek teraz kluczowe starcie z Jessicą Pegulą , jej niedawną pogromczynią z US Open, które raszynianka musi wygrać, jeśli chce myśleć o awansie do półfinału zmagań w Arabii Saudyjskiej. Nawet ewentualny triumf może jednak jej nie uchronić tu przed odpadnięciem, więc okoliczności są nader ciekawe .

Iga Świątek: Na WTA Finals nie ma łatwych potyczek

"Na tym turnieju nie ma łatwych potyczek. Myślałam, że po tym pierwszym meczu, z Krejcikovą, się 'przewentylowałam' fizycznie i mentalnie i że gdy wyjdę dziś do gry, to będę miała tę koncentrację i dyscyplinę co zazwyczaj, ale nie do końca tak było. Nie będę czekać teraz na kolejny mecz, tylko po prostu przypilnuję się, by być bardziej zdyscyplinowaną" - skwitowała wskazując, że właśnie to może zaważyć nad utrzymaniem stabilnego poziomu w kolejnym występie.