Iga Świątek w tarapatach. Może wygrać 2:0 i... odpaść z WTA Finals

Po drugiej serii gier w grupie pomarańczowej mocno skomplikowała się droga Igi Świątek do półfinału WTA Finals. Polka we wtorkowe popołudnie musiała uznać wyższość Coco Gauff i choć jeszcze znajduje się w zestawieniu przed trzecią Barborą Krejcikovą, to awans do czołowej czwórki jest całkowicie zależny od wyniku najbliższego spotkania Czeszki. Przedstawicielka naszych południowych sąsiadów stoi przed wielką szansą wyrzucenia raszynianki z zawodów. Musi tylko albo aż wygrać w czwartkowym starciu. I to w obojętnie jakim stylu.