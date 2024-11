Koszmar Igi Świątek. Zaczęło się od Paryża. 0:4, a może być jeszcze gorzej

Debiut pod skrzydłami nowego szkoleniowca okazał się udany, choć nie brakowało nerwowych chwil. Barbora Krejcikova prowadziła 1:0 w setach. Drugą partię również zaczęła wyśmienicie. Raszynianka przebudziła się jednak w ostatnim możliwym momencie, doprowadziła do remisu, a następnie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść . Optymizm wśród kibiców nie trwał niestety długo. We wtorek położenie Polki w grupie pomarańczowej mocno się skomplikowało. Odprawiła ją z kwitkiem Coco Gauff .

Kibice w mediach społecznościowych martwią się nie tylko o potencjalny brak awansu wiceliderki rankingu WTA do półfinału zmagań w Rijadzie. Niepokojące są ostatnie wyniki Igi Świątek w starciach z tenisistkami należącymi do TOP 10 zestawienia kobiecego touru. Seryjne pokonywanie gwiazd zakończyło się dokładnie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do przegranego półfinału najważniejszej sportowej imprezy czterolecia Polka szczyciła się bilansem 9:1. Po niepowodzeniu nad Sekwaną sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu.