Wielki triumf Sabalenki, Białorusinka królową tenisa. Świątek już bez szans

Iga Świątek od września nie grała w tenisa. Nie oglądaliśmy naszej gwiazdy na światowych kortach od porażki z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. W związku z odpuszczanymi kolejnymi turniejami z konta punktowego Igi znikały kolejne punkty aż doszło do tego, że przed WTA Finals Polka straciła pozycję liderki rankingu. Ta powędrowała do Aryny Sabalenki, która na ten turniej przyjechała jako naprawdę wielka faworytka całej imprezy i obrony tegoż miejsca na koniec roku.

