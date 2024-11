We wtorkowe popołudnie Iga Świątek ruszyła do akcji w swoim drugim meczu w ramach rozgrywanych w Rijadzie WTA Finals 2024. Podobnie jak w trakcie spotkania z Barborą Krejczikovą, także i podczas potyczki z Coco Gauff trybuny świeciły pustkami i choć wydaje się, że nastąpił w tej materii pewien postęp, to organizatorzy turnieju bez dwóch zdań mają tu wizerunkowy problem. W innych warunkach, przy starciu takiego kalibru, między publikę zapewne nie dałoby się wbić nawet szpilki.