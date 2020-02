Hokej. Kale Kessy znokautował Dereka Shepparda. Wideo WIDEO |

Hokeista Kale Kessy z Hershey Bears dostał karę meczu, po tym jak znokautował Dereka Shepparda z Charlotte Checkers we wtorkowym meczu ligi AHL, do jakiego doszło w Hershey, w stanie Pensylwania. Kessy okładał się na pięści z Shppardem i początkowo przegrywał, ale wyprowadził nokautujący cios. Gdy rywal padł na lód Kale sam wezwał pomoc. Nieprzytomny Derek na noszach został odwieziony do szpitala. Bears wygrały mecz 6-1.