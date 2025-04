Wszyscy grają dla Polaków. Co musi się stać, żebyśmy awansowali?

Rywale gubią punkty, a po dwóch kolejkach tylko Polacy mają na koncie komplet. Co musi się stać, by hokeiści Roberta Kalabera wrócili do Elity? Scenariuszy kreślić można wiele, ale jedno jest pewne - Polacy stoją przed wielką szansą. Kolejne spotkanie w środę z Włochami (godz. 15, transmisja w Polsacie Sport).