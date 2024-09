Sensacyjny początek w Rzeszowie. Sam na sam, słupek, wreszcie bramka. Lider Ekstraklasy nie mógł uwierzyć

Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy grająca w mocno rezerwowym składzie Resovia, choćby bez swojego najlepszego snajpera, jest w stanie postawić się gigantowi z Poznania, to pewnie szybko się ich pozbył. Dokładniej zaś - po kwadransie. Już w 8. minucie gospodarze powinni prowadzić, bo przecież Danian Pavlas miał wymarzoną sytuację sam na sam z Filipem Bednarkiem . Mało tego, rzeszowianie wykorzystali nieporadność Lecha, gdy piłka wróciła w szesnastkę. I jeszcze raz Bednarek zatrzymał intuicyjnie strzał Pavlasa, a po dobitce Filipa Mikruta uratował go słupek.

Lech dostał ostrzeżenie, sam za chwilę też wysłał sygnał, bo Antoni Kozubal również znalazł się sam przed doświadczonym Michałem Gliwą. I pewnie chciał pójść za ciosem, gdy gospodarze w 16. minucie wyprowadzili kontrę. Swoją lewą stroną, tam, gdzie trener Lecha Niels Frederiksen wystawił Iana Hoffmanna. Amerykanin nie wyróżnia się nawet w trzecioligowych rezerwach "Kolejorza", fatalnie wypadł także w Rzeszowie. Gracjan Jaroch robił co tylko chciał, to on przeprowadził atak, po którym wystawił piłkę na szesnasty metr do Maksymiliana Hebela. Miał dużo miejsca, uderzył pod poprzeczkę, Bednarek mógł to obronić. Źle jest wystawił rękę, futbolówka wpadła do siatki.