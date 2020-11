Erling Haaland zdobył nagrodę Golden Boy za 2020 rok przyznawaną przez redakcję włoskiego dziennika 'Tuttosport".

Otrzymuje ją najlepszy piłkarz w wieku do 21 lat z czołowych lig europejskich. Przed rokiem triumfował Joao Felix.

Norweg w tegorocznej stawce okazał się lepszy od swojego klubowego kolegi z Borussii Dortmund Anglika Jadona Sancho, innego reprezentanta Bundesligi Kanadyjczyka Alphonsa Daviesa z Bayernu Monachium, kolejnego Anglika Masona Greenwooda z Manchesteru United czy już seniorskiego reprezentanta Hiszpanii Ansu Fatiego z FC Barcelona.



Haaland w sezonie 2019/20 strzelił 44 gole w 40 spotkaniach, grając także dla RB Salzburg, z którego w styczniu przeniósł się do BVB. Biorąc pod uwagę zestawienie piłkarzy, którzy strzelili przynajmniej 10 goli w Bundeslidze, od młodego napastnika Borussii lepszą średnią miał tylko Robert Lewandowski z Bayernu Monachium (Polak strzelał co 81,2 minuty, a Erling co 81,7).

W bieżących rozgrywkach 20-letni Norweg ma już na koncie 11 bramek w 11 meczach.