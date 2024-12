Bayern dopiął swego, Mbappe pod ścianą. Real Madryt "wypuścił z rąk" wielką gwiazdę

Od dłuższego już czasu trwa batalia pomiędzy Bayernem Monachium i Realem Madryt o Alphonso Daviesa. W sprawie przyszłości Kanadyjczyka dochodziło już do kilku zwrotów akcji, a porozumienia jak nie było, tak nie ma. Zgodnie z najnowszymi informacjami ze strony dziennikarzy "The Athletic", lewy obrońca jest o krok od przedłużenia kontraktu z "Bawarczykami". Jeśli dojdzie do finalizacji rozmów, będzie to bolesny cios dla Realu z Kylianem Mbappe na czele.