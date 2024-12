Wstrząs w Madrycie, Mbappe pod ścianą. Kwestia transferu już przesądzona

Mało który zawodnik w ostatnim czasie musiał mierzyć się z taką falą krytyki, co Kylian Mbappe. Początki Francuza w Madrycie nie należą do najłatwiejszych, a Carlo Ancelotti nie znalazł jeszcze sposobu na to, jak wkomponować go w linię ofensywną. Snajper strzela gole, jednak oczekiwano, że podobnie jak Vinicius Junior, będzie w stanie niemal w pojedynkę rozstrzygać losy najważniejszych spotkań. A do tego na razie mu bardzo daleko.

