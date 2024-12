Szalone sceny w Lipsku, spektakularna wpadka w Lidze Mistrzów. Pierwsza taka sytuacja w historii

Koszmar RB Lipsk w Lidze Mistrzów się nie kończy. Podopieczni Marco Rose do rywalizacji z Aston Villą podchodzili z "nożem na gardle". Wcześniej przegrali wszystkie pięć spotkań, kolejno z Interem Mediolan, Celtikiem, Liverpoolem, Juventusem i Atletico Madryt. Porażka w 6. kolejce przekreśliłaby na dobre ich szanse na awans do fazy pucharowej.

Starcie z Aston Villą było wyjątkowo zacięte i raz za razem dochodziło w nim do zwrotów akcji. Ostatecznie to Anglicy triumfowali 3:2 po golu Rossa Barkleya i przypieczętowali los "Byków".

Liga Mistrzów. Historyczna wtopa RB Lipsk. Niemcy jako pierwsi żegnają się z rozgrywkami

Na podobnym "kursie kolizyjnym" są Slovan Bratysława i Young Boys . Oba zespoły również mają zerowy dorobek punktowy, ale swoje mecze rozegrają dopiero w środę. Wiele wskazuje na to, że dołączą do Lipska. Słowacy bowiem zmierzą się na wyjeździe z rozpędzonym Atletico Madryt, a ekipa z Berna zmierzy się z VFB Stuttgart.

Niekwestionowanym hitem będzie starcie Borussii Dortmund z Barceloną. W Niemczech aż wrze przed meczem - kibice wciąż nie zapomnieli Roberowi Lewandowskiemu "zdrady", gdy ten zdecydował się na transfer z BVB do Bayernu Monachium. Do tego Barca nie jest w najlepszej dyspozycji, a fani obawiają się o to, jak zaprezentuje się defensywa.