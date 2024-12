Kilka tygodni temu w mediach gruchnęła wiadomość o poważnych problemach Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji w piłce nożnej w powodu kontuzji nie wziął udziału w październikowym zgrupowaniu kadry, jednak kłopoty ze zdrowiem nie powstrzymały go ani od występów w barwach Realu Madryt, ani w podróży do Sztokholmu. Gwiazdor futbolu do Szwecji poleciał jedynie po to, aby wziąć udział w imprezie. Kilka dni później jedna z bawiących się wówczas w tym samym klubie kobiet oskarżyła 25-latka o napaść na tle seksualnym, a szwedzka prokuratura od razu zajęła się sprawą. Reklama

Reklama Mbappe czaruje na treningu Realu Madryt. Uśmiech nie schodził z twarzy. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Kylian Mbappe oczyszczony z zarzutów. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. napaści na tle seksualnym

Kylian Mbappe od samego początku utrzymywał, że jest niewinny i nie zna kobiety, która oskarża go o tak potworne rzeczy . Wielu dziennikarzom wydawało się nierealne to, żeby piłkarz takiego kalibru zamieszany był w tę sprawę. Francuzowi bowiem na każdym kroku towarzyszy grupa odpowiedzialnych za jego reputację ludzi, która z pewnością nie dopuściłaby do takiego skandalu. Mimo to sportowiec znalazł się w głównym kręgu podejrzanych.

Szwedzki wymiar sprawiedliwości po dokładniejszym przyjrzeniu się sprawie podjął decyzję o zakończeniu śledztwa. Jak przekazała prokurator prowadząca sprawę, Marina Chirakova, piłkarzowi nie udowodniono zarzucanych mu czynów, co jest równoznaczne z tym, że jest on oficjalnie niewinny. "W toku śledztwa wykryto jedną osobę zasadnie podejrzaną o gwałt i dwa przypadki molestowania seksualnego, uważam jednak, że dowody nie są wystarczające do kontynuowania postępowania i w związku z tym śledztwo zostaje zakończone" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Reklama

Taka decyzja prokuratury z pewnością sprawiła, że Kylianowi Mbappe ulżyło. Francuski gwiazdor znów może bowiem skupić się tylko i wyłącznie na swojej piłkarskiej karierze, nie obawiając się o przyszłość.

"As Sportu 2024" / INTERIA.PL / interia As Sportu 2024. Klaudia Zwolińska kontra Aleksandra Mirosław. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Klaudia Zwolińska Aleksandra Mirosław Zagłosuj

Kylian Mbappe / AFP

Kylian Mbappe / AFP