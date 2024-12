Mecze piłki nożnej i siatkówki z wielu kamer w Polsat Box Go. Interaktywny TrybPro z kolejną funkcją

TrybPro można włączać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. Wydarzenia te są dostępne w dowolnym miejscu w pakiecie Polsat Box Go Sport (w cenie 40 zł/30 dni).

Opcja wielokamerowa umożliwia oglądanie spotkania piłki nożnej lub piłki siatkowej z perspektywy kilku kamer rozmieszczonych na stadionie bądź hali sportowej. Mecz można śledzić z prawej bądź lewej strony boiska, dostępne są także ujęcia z połowy stadionu. Fani piłki nożnej mogą przełączyć obraz na kamerę, która pokaże piłkę wpadającą do bramki. W piłce siatkowej natomiast można zobaczyć bezpośrednią rozgrywkę na siatce. Widok z kamer można zmieniać dowolną liczbę razy podczas spotkania.

TrybPro - funkcje

TrybPro dostępny jest na żądanie - można go uruchomić w dowolnym momencie trwania transmisji - i zapewnia: · opcję wielokamerową - nowość, · informacje o ustawieniu zawodników na boisku (piłka nożna) - nowość, · informacje o składach drużyn, · informacje o statystykach meczowych, np. golach i rzutach karnych (piłka nożna) oraz asach serwisowych, i blokach (piłka siatkowa), · wynikach (klasyfikacji) poszczególnych drużyn i zawodników, · informacje o najważniejszych zdarzeniach podczas meczu, · informacje o każdym zawodniku oraz całym zespole. Z interaktywnej nakładki można korzystać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi, w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. W kolejnym kroku tryb statystyk zostanie wprowadzony także na www i Smart TV.

Najbliższe spotkania Ligi Konferencji UEFA z TrybemPro

· 12 grudnia, godz. 18:35, Legia Warszawa - FC Lugano (TrybPro z opcją kilku kamer) · 12 grudnia, godz. 16:20, FK Astana - Chelsea Londyn · 12 grudnia, godz. 20:50, FK Mlada Bolesłav - Jagiellonia Białystok · 19 grudnia, godz. 21.00, Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana (TrybPro z opcją kilku kamer) · 19 grudnia, godz. 20:50, Djurgardens IF - Legia Warszawa · 19 grudnia, godz. 20:50, Chelsea FC - Shamrock Rovers FC · 19 grudnia, godz. 20:50, Vitoria SC - ACF Fiorentina · 19 grudnia, godz. 20:50, Cercle Brugge - Istanbul Basaksehir

"As Sportu 2024"

"As Sportu 2024" / INTERIA.PL / interia

Najbliższe spotkania Ligi Europy UEFA z TrybemPro

Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Sport w Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), Eleven Sports (hiszpańska LALIGA EA SPORTS, francuska Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.