Bohaterka polskiego boksu olimpijskiego Julia Szeremeta dziś może wziąć głęboki oddech, jej występ oraz innych Polaków na igrzyskach w Los Angeles staje się coraz bliższy. Co do joty potwierdziły się ustalenia Interii, które opublikowaliśmy wczoraj. Dzisiaj Polski Związek Bokserski, w wyniku obrad Nadzwyczajnego Kongresu, najpierw zakończył jedną historię. Mianowicie przegłosował wystąpienie ze skreślonej przez MKOl federacji IBA, a następnie dołączył do tej rekomendowanej, czyli World Boxing.