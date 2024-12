Szczęsny w centrum zamieszania, Flick pod ścianą. Wieści nadeszły przed hitem z Atletico

Zawodzi jako trener. Pokazuje słabość. Mówi się, że Niemiec lubi trzymać zespół twardą ręką. Jakoś tym razem tego nie widzę. Szatnia na pewno jest za Peną, a on zamiast skorzystać z lepszego bramkarza podejmuje niezrozumiałą decyzję, by trzymać go tak długo na ławce. Jak mówiłem wcześniej, trener nie powinien dawać sobie wchodzić na głowę. Flick popełnia błąd

~ podkreślił Roman Kosecki