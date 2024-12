Media: Tyson Fury przybierze 5 kilogramów względem pierwszej walki z Usykiem

"Zwiększenie ciężaru ciała nacisku przedniej części stopy to sprawdzona i przetestowana zmiana, która sprawdziła się w przypadku Fury'ego w walkach z Wilderem" - pisze redakcja talkSPORT. Teraz ma dojść do powtórki z rozrywki. Wiosną przeciwko Usykowi ważył stosunkowo mało - 118,8 kg. Na rewanż 21 grudnia planowana jest waga 123,8 kg, a więc ta z drugiej konfrontacji przeciwko "Bronze Bomberowi".

- Jeśli przytyje jeszcze bardziej i pomyśli sobie: "Tym razem będę gnębił Usyka, wejdę i będę mógł mu go punktować, bo jestem większy", to nie przyniesie mu to żadnych efektów. Będzie wolniejszy, bardziej przewidywalny, będzie częściej i o wiele szybciej otrzymywał ciosy. Usyk wygra rewanż, nie widzę, jak Fury miałby go pokonać, a na pewno go nie znokautuje - zakończył 61-latek.