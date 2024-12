Fanów zachwyciły nie tylko kolejne zwycięstwa młodej pięściarki, ale przede wszystkim styl oraz podejście do rywalizacji. Szeremeta za każdym razem podkreślała, że zamierza "iść po swoje" i nie interesuje ją za bardzo, jak walczy rywalka, bo do ringu wchodzi po to, aby pokazać swój styl i pokonać przeciwniczkę. Na igrzyskach uległa jedynie Lin Yu-ting z Tajwanu, a po zdobyciu srebrnego medalu wracała jako bohaterka narodowa.