Iga Świątek w potrzasku, nie ma już wyjścia. Padła data: 9 stycznia

Najpierw wygrała bowiem turniej WTA 1000 w Dosze, gdzie w finale pokonała w znakomitym stylu Jelenę Rybakinę. Dokładnie miesiąc później do szafki z trofeami trafił także puchar za zwycięstwo w Indian Wells. Kolejne sukcesy przyszły już na mączce. Świątek wygrała imprezy w Madrycie i Rzymie, które stanowiły etap przygotowań do Roland Garros . Te wypadły bardzo owocnie, bo ten najważniejszy z tytułów również trafił w ręce aktualnej wiceliderki rankingu WTA.

Świątek musi czekać. Niespełna miesiąc niepewności

Do akcji do 19 grudnia może wkroczyć Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), ale wszystko wskazuje na to, że to się nie wydarzy. Od tego momentu los Polki będzie zależny od Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Ta ma bowiem 21 dni na złożenie swojego odwołania od decyzji ITIA, a więc do 9 stycznia 2025 roku będziemy wiedzieć, czy Polkę czeka kolejna batalia prawna. Według informacji "WP SportoweFakty" wszelkie niezbędne dokumenty już dotarły do WADA.