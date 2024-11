Tajwan wycofuje Lin Yu-ting. Znów głośno o pogromczyni Julii Szeremety

Lin Yu-ting i Imane Khelif zdominowały okładki podczas igrzysk w Paryżu

Wszystko przez to, że Międzynarodowa Federacja Bokserska (IBA) zdyskwalifikowała obie panie w 2023 roku podczas mistrzostw świata. Podobno nie zdały testu mającego na celu ustalenie płci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest jednak z IBA na wojennej ścieżce i sam organizował bokserskie zawody w Paryżu. Ustalono, że testy przeprowadzone przez IBA były bezprawne i pozbawione wiarygodności i dopuszczono panie do rywalizacji. Każda wróciła do domu ze złotym medalem. Khelif okazała się bowiem najlepsza w kategorii do 69 kilogramów.