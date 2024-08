Julia Szeremeta nie kalkuluje. Rywalka z Tajwanu pod gigantycznym naciskiem

Argument, zdaniem niektórych koronny, jest taki, iż zarówno Tajwanka walcząca w kat. 57 kg, jak również Algierka Imane Khelif (awansowała do finału w kat. do 66 kilogramów), zostały zdyskwalifikowane podczas zeszłorocznych mistrzostw świata. Powodem był zbyt wysoki poziom testosteronu w ich organizmach. Sprawy są jednak mocno zagmatwane, bo dochodzi "wojna na górze", czyli konflikty interesów na szczytach światowego boksu, roszczące sobie prawo do zarządzania dwie równorzędne organizacje, a do tego pojawia się postać druha Putina, czyli Rosjanina Umara Kremlowa.