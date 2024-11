Szeremeta zrezygnowała z mistrzostw Polski. Potem wstawiła takie zdjęcie

" Niestety z Mistrzostw Polski muszę zrezygnować z powodów zdrowotnych. Zobaczycie mnie jednak 13 grudnia na Suzuki Boxing Night w Lublinie. Do zobaczenia " - pisała pięściarka do swoich fanów na Instagramie. Julia Szeremeta miała być wielką gwiazdą nadchodzących mistrzostw Polski i jej rezygnacja z pewnością była przykrą niespodzianką dla zawodników, kibiców i organizatorów.

Julia Szeremeta zrezygnowała, a potem takie zdjęcie

Wszystko wydało się, gdy wicemistrzyni olimpijska zamieściła w sieci zdjęcie swojej kolacji . Uwagę mógł przykuć jeden szczegół, bardzo różniący się od tego, co można było zobaczyć na talerzu pięściarki. Obfity posiłek miał być zwieńczony czymś jeszcze.

Julia Szeremeta choruje

Prócz ryby z frytkami i pomidorkami koktajlowymi podana do stołu została herbata, a obok niej towarzysz wielu przeziębionych i osłabionych organizmów, czyli jeden z popularnych leków zawierających paracetamol i pseudoefedrynę .

To oznacza, że choć Szeremeta nie choruje poważnie, to z pewnością objawy są dla niej uciążliwe. Listopad i grudzień to czas zachorowań przeziębienie i grypę. Czasem nawet najsilniejsze organizmy nie dają sobie z nimi rady.