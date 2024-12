Szeremeta doczeka się wielkiej chwili. Będzie oficjalne ogłoszenie. Już zaciera ręce

Julia Szeremeta jest jednym z największych objawień polskiego sportu w kończącym się 2024 roku. Wszystko za sprawą jej fenomenalnego występu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu . Przed najważniejszą imprezą czterolecia niewiele osób mogło usłyszeć o pięściarce z Lubelszczyzny i do stolicy Francji jechała jako dość anonimowa postać. Szybko się to jednak zmieniło, bo Szeremeta pokonywała kolejne rywalki i pięła się w olimpijskiej drabince.

W świetnym stylu dotarła do finału igrzysk, gdzie zmierzyła się z reprezentantką Tajwanu, Lin Yu-ting . Tajwanka była pierwszą i jedyną zawodniczką, która zdołała pokonać Szeremetę. Tym samym Polka skończyła igrzyska ze srebrnym medalem, który był pierwszym olimpijskim krążkiem w boksie dla Polski od dekad . Szeremeta stała się ulubienicą kibiców i była rozchwytywana przez media. Ostatnio wróciła do treningów na pełnych obrotach.

Szeremeta przed walką. Na jedną rzecz czeka szczególnie

A to dlatego, że już w piątek 13 grudnia wróci do ringu. Szeremeta wystąpi na gali Suzuki Boxing Night 32 w Lublinie i będzie to jej pierwszy występ po igrzyskach olimpijskich. Jej rywalką będzie reprezentantka Niemiec, Lena Buechner. Obie zawodniczki we czwartek wzięły udział w konferencji prasowej przed tym wydarzeniem. Szeremeta nie ukrywała radości z powrotu do ringu. "Wracam, będzie to mój pierwszy występ po igrzyskach, ale byłam cały czas w treningu, więc formę mam" - powiedziała wicemistrzyni olimpijska.