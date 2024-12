Wściekłość w obozie Sabalenki. Decyzja WTA jest nieodwracalna. Polscy kibice triumfują

Dubrow jak Wiktorowski. Trener Sabalenki przeżył na koniec roku duże rozczarowanie

"Odegrał kluczową rolę w uczynieniu Paolini jedną z gwiazd 2024 roku . Rozpoczęła rok jako zawodniczka z Top 30, ale pod koniec swojego historycznego sezonu awansowała na 4. miejsce na świecie, zdobywając swój pierwszy tytuł WTA 1000 podczas Dubai Duty Free Tennis Championships. Dotarła też do finałów Wielkiego Szlema na Roland Garros i Wimbledonie oraz zakwalifikowała się do swojego pierwszego WTA Finals zarówno w singlu, jak i deblu" - czytamy na stronie wtatennis.com.

54-letni szkoleniowiec to były zawodowy tenisista. W rankingu ATP dotarł do 19. pozycji. To on uważany jest dzisiaj za głównego architekta złotego medalu olimpijskiego, po jaki ostatniego lata Paolini sięgnęła w deblu wraz z Sarą Errani .