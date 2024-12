Powrót Władimira Kliczki , emerytowanego od siedmiu i pół roku byłego asa wagi ciężkiej, pojawił się przy okazji wielkiej gali z walką wieczoru Daniela Duboisa . Brytyjski pięściarz, przeżywający drugą sportową młodość, a może bardziej pierwszy tak wielki szczyt formy, w spadku po Ołeksandrze Usyku otrzymał pas federacji IBF. Nie to, że Ukrainiec z własnej woli zrzekł się tytułu, czyniącego go niekwestionowanym mistrzem. Został ogołocony z tego trofeum gdy zamiast jego bronienia według zamiarów IBF, wybrał ekspresowy rewanż z Tysonem Furym .

Władimir Kliczko może przebierać. Królewskie opcje na stole dla Ukraińca

Gdy trwały przypuszczenia, kto stanie do batalii z Dubiosem na gali w Rijadzie, "Daily Mail" odpalił bombę twierdząc, że opcją było starcie z Władimirem Kliczką . Ukrainiec miał już nawet przystąpić do rozmów, ale ostatecznie nie osiągnięto porozumienia.