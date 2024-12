Gołota długo się nie nacieszył. Jest werdykt ws. Polaka. Otrzymał złe wieści

Polskie środowisko bokserskie na początku grudnia przypomniało sobie o Andrzeju Gołocie . Jeden z najlepszych krajowych pięściarzy wszech czasów nabroił podczas gali Babilon MMA 50, na której pojawił się w roli gościa specjalnego. Według osób będących na miejscu, 56-latek poróżnił się z Henrykiem Zatyką . Doszło do rękoczynów. Do tej pory nie pojawiło się jednak jakiekolwiek wideo przedstawiające wymianę ciosów między byłymi sportowcami. Są jedynie relacje świadków. Swój pogląd na sprawę przedstawił choćby Tomasz Babiloński, a więc jeden z głównych organizatorów wydarzenia w Ożarowie Mazowieckim.

"Dziesięć minut przed zajściem robili sobie zdjęcie na ściance, a nawet rozmawiali. Później Heniek zbyt często chodził do Andrzeja i go zaczepiał, szturchał, gadał coś tam do ucha. Podobno kluczowym momentem była chwila, gdy rzucił w niego cząstką mandarynki" - przekazał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet szef organizacji Babilon MMA. "Wyszła atrakcja wieczoru, bo mam wrażenie, że mówi się o tym więcej niż o jubileuszowej gali czy walce Szymona" - dodał.