Ołeksandr Usyk zmierzy się z Tysonem Furym w hitowym rewanżu już 21 grudnia i choć do walki pozostało jeszcze parę dni, część kibiców już "rozstrzygnęła" jego losy. Fani wyrazili poważne zaniepokojenie forma fizyczną Brytyjczyka, który i tak nigdy nie należał do najbardziej muskularnych bokserów. Reakcji pod zdjęciem opublikowanym w sieci było mnóstwo, a do akcji postanowił wkroczyć też Ołeksandr Usyk. Jego "wiadomość" poniosła się w mediach.