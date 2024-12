Poruszenie pod wpisem Julii Szeremety. Wystarczyło jedno zdjęcie

Julia Szeremeta jeszcze przed wylotem do Paryża zapowiadała, że zamierza wrócić do ojczyzny ze złotem olimpijskim. Wówczas jednak mało kto pokładał jakiekolwiek nadzieje, że marzenie młodej pięściarki się ziści. I nie chodziło tu wcale o to, że nikt nie wierzył jej w talent. Powód był zupełnie inny. Dla naszej bokserki był to bowiem debiutancki występ na imprezie tej rangi, ciężko było więc przewidzieć, jak poradzi sobie ona z bardziej doświadczonymi przeciwniczkami z całego świata.

Reklama