​Od udanej pod względem sportowym gali w Gniewie minęło już wiele dni, ale najwyższy czas ją dobrze podsumować. To również dobry moment, żeby zaplanować kolejne gale pięściarskie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Głowacki dla Interii: Odizolowałem się od świata. Wideo TV Interia

Jako grupa Queensberry Polska dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować kolejną galę pięściarską. Pragniemy jeszcze raz zapewnić wszystkich ludzi związanych z Queensberry Polska oraz samych kibiców, że sprawa zostanie doprowadzona do końca. Priorytetem dla grupy Queensberry Polska jest zorganizowanie gali z walką wieczoru Damian Jonak vs. Andrew Robinson. Reprezentant Polski nie jest zadowolony z wyniku ich pierwszego starcia, kiedy to sędziowie kontrowersyjnie wskazali na kartach punktowych zwycięstwo pięściarza z Wielkiej Brytanii. Pojedynek rewanżowy jest dla Jonaka punktem ambicjonalnym, co miejmy nadzieję, przełoży się w ringu na bitwę, o której jeszcze długo po jej zakończeniu będzie się mówiło.

Reklama

Damian Jonak (41-1-1, 21 KO) w swojej karierze na ringach zawodowych zdobywał pasy WBA International oraz młodzieżowe mistrzostwo świata WBC. Urodzony w Tarnowskich Górach pięściarz w pokonanym polu zostawiał m.in. Jacksona Bonsu (43-7-1, 29 KO), który w przeszłości był posiadaczem pasa EBU, traktowanego przez środowisko pięściarskie jako zawodowe mistrzostwo Europy. Warto również wspomnieć o zwycięstwie Jonaka nad twardym Jose Luisem Cruzem (41-9-2, 33 KO), który po równych pojedynkach przegrywał przez decyzje punktowe z byłem mistrzem Sharmbą Mitchellem (57-6, 30 KO), czy też z legendarnym Shanem Mosleyem (49-10-1, 41 KO).

Zdjęcie Bitwa o Gniew II / mat.prasowe / materiały prasowe

W planach mamy również doprowadzenie do kolejnego pojedynku o tytuł WBC Silver International. Posiadaczem tego pasa jest niepokonany Paweł Augustynik (13-0, 6 KO), który zdobył go, pokonując podczas pierwszej edycji "Bitwy o Gniew" doświadczonego Dariusza Sęka (28-7-3, 10 KO). Tym razem na drodze trenującego na co dzień na brytyjskich ringach Augustynika ma stanąć Paweł Czyżyk (7-1, 1 KO), chcący zweryfikować kolejnego prospekta.

O wszystkich ruchach związanych z sytuacją grupy będziemy Państwa w miarę możliwości informować na bieżąco. Mamy nadzieję, że kolejne dni pozwolą nam ustosunkować się jednoznacznie co do dalszej przyszłości projektu spod szyldu Queensberry Polska. Pragniemy również podziękować sponsorowi głównemu Enerdze z Grupy Orlen, mając nadzieję na dalszą, owocną współpracę.