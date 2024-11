W teorii każda walka o mistrzowski pas powinna być konfrontacją zawodników, którzy gwarantują zacięty pojedynek. Nic bardziej mylnego. A dobitnie udowodniło to starcie Rafała Wołczeckiego z Przemysławem Zyśkiem .

Rafał Wołczecki brutalnie znokautował Przemysława Zyśka

Wołczecki przed tym starciem zapowiadał, w granicach dużej kultury, że pokaże swoją zdecydowaną wyższość nad Zyśkiem. Podopieczny trenerów Piotra Wilczewskiego i Marka Matyi zawsze słynął z mocnych ciosów, ale jego kariera dotąd nie nabrała odpowiedniego rozpędu. Jednak tym, co zaserwował przed swoją publicznością, we Wrocławiu, zapewnił sobie wielki rozgłos. A patrząc po mediach społecznościowych, zabójczy przebieg walki już dotarł do kibiców boksu także spoza naszego kraju.