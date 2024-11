Mateusz Masternak (48-6, 32 KO) znowu wróci do ringu, aby udowodnić swoją klasę i pokazać, że należy do absolutnej światowej czołówki. "Master" na gali KnockOut Boxing Night 37 we Wrocławiu zmierzy się z Australijczykiem Floydem Massonem (14-1, 8 KO). Oprócz tego kibice będą mieli okazję zobaczyć innych Polaków w akcji. Między liny wejdą także: Rafał Wołczecki, Przemysław Zych, Kamil Gardzielik czy Tobiasz Zarzeczny. Gdzie oglądać galę KBN 37? Transmisja będzie dostępna w TV oraz jako stream online w internecie.