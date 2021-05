Dziesiąta edycja gali Polsat Boxing Night, która odbędzie się 14 maja, zapoczątkuje nową jakość na polskiej scenie pięściarskiej. Najwyższy poziom produkcji telewizyjnej będzie iść w parze z troską o sportowy rozwój profesjonalnych zawodników, odbudową krajowego boksu olimpijskiego oraz dbałością o najwyższe sportowe emocje serwowane kibicom. Gwarantem tych wszystkich wartości będzie nowy podmiot: Polsat Boxing Promotions.

Historia gal Polsat Boxing Night sięga roku 2009 i pamiętnego starcia o miano numeru jednej polskiej wagi ciężkiej. Marzący o podbiciu królewskiej dywizji Tomasz Adamek mierzył się z legendarnym Andrzejem Gołotą w pojedynku okrzykniętym polską walką stulecia.

"Zwycięstwo "Górala" rozpoczęło nowy etap w jego karierze i stało się jednocześnie impulsem, który pchnął polski boks zawodowy na nieosiągalny dotąd poziom sportowy, organizacyjny i finansowy. Kolejne gale spod znaku Polsat Boxing Night dostarczyły kibicom ogromnych wrażeń i ukształtowały krajową scenę pięściarską na wiele lat". - Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w telewizji Polsat.

Polsat Boxing Night nigdy nie był projektem zamkniętym, a jego idea stale ewoluowała, tak by jak najlepiej odpowiadać zmieniającym się potrzebom zawodników oraz kibiców. Pierwotny pomysł organizacji wyłącznie walk polsko-polskich został szybko rozszerzony o konfrontacje najlepszych z najlepszych. Z czasem na Polsat Boxing Night zadomowili się pretendenci do tytułów mistrzów świata, tacy jak Ołeksandr Usyk, Eric Molina czy Francisco Palacios. Marzenia tego ostatniego o podboju pięściarskiego globu zakończyły się w 2016 roku za sprawą Michała Cieślaka. Radomianin stał się stałym bywalcem karty walk kolejnych edycji PBN i naturalnym kandydatem do miana przyszłej twarzy tego projektu. Ostatecznie dokonało się to w grudniu 2020 roku, gdy najlepszy polski pięściarz bez podziału na kategorie wagowe ogłosił długofalową współpracę z Telewizją Polsat.

Michał Cieślak z Polsatem o mistrzostwo świata w Polsce?!

"Podpisując umowę promotorską z Michałem Cieślakiem z tyłu głowy miałem już myśl o naszej współpracy z Telewizją Polsat. To stacja, która niezmiennie wspiera boks zawodowy od niemal 30 lat. Wiarygodność, know-how i możliwości promocyjne czynią z Polsatu jedyny polski podmiot mogący udźwignąć misję doprowadzenia Polaka do tytułu mistrza świata i jednocześnie zorganizowanie takiego pojedynku w naszym kraju." - Przemysław Krok, promotor Michała Cieślaka.

To właśnie Telewizja Polsat transmitowała najsłynniejsze i najważniejsze pojedynki pięściarskie w Polsce. Oprócz pamiętnych bojów Andrzeja Gołoty czy Tomasza Adamka, fani boksu właśnie w Polsacie mogli oglądać wejście na tron wagi junior ciężkiej Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka czy Krzysztofa "Główki" Głowackiego. Teraz nastał czas Michała Cieślaka, a pierwszym krokiem do realizacji tego celu była gala Polsat Boxing Night 9. Zwycięstwo Radomianina nad doświadczonym Taylorem Mabiką otworzyło przed nim perspektywę rychłej mistrzowskiej szansy.

Gala Polsat Boxing Night 9 z grudnia 2020 roku była jednocześnie początkiem kolejnej ewolucji Polsat Boxing Night. Do pojedynków zawodowych dołączyły walki amatorskie, które nigdy dotąd nie mogły liczyć na tak dużą ekspozycję w mediach o zasięgu ogólnokrajowym. Odbudowa polskiego boksu olimpijskiego to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed nową odsłoną projektu Polsat Boxing Night. Tylko w ten sposób można bowiem przełamać pięściarski kryzys nad Wisłą, wynikający z niedostatecznej liczby zawodników z najwyższej półki, mających w przyszłości stanowić o sile krajowego boksu zawodowego. W tym celu powstała grupa Polsat Boxing Promotions, stworzona przez ludzi dysponujących wiedzą, umiejętnościami i środkami niezbędnymi do realizacji tego zadania.

Szczegóły funkcjonowania Polsat Boxing Promotions zostaną przedstawione w czasie briefingu prasowego z udziałem twórców PBP. Transmisja tego wydarzenia odbędzie się w czwartek 13 maja o godzinie 17:00 w Polsacie Sport. Bezpośrednio po briefingu, również w Polsacie Sport, odbędzie się oficjalna ceremonia ważenia przed galą Polsat Boxing Night 10 Cieślak vs Kaszinski. To wydarzenie będzie też głównym tematem czwartkowego Magazynu Sportów Walki Koloseum, który o 20:15 pokaże Polsat Sport Extra.

Na gali Polsat Boxing Night 10 oprócz wspomnianych walk amatorskich dojdzie także do pojedynku kobiet z udziałem pierwszej polskiej mistrzyni świata - Ewy Piątkowskiej. W ringu wystąpi także szereg zawodników od lat wyróżniających się na krajowym rynku, takich jak Przemysław Runowski, Daniel Rutkowski, Nikodem Jeżewski czy Robert Talarek. Najjaśniejszym punktem karty walk bezsprzecznie jest jednak wspomniany Michał Cieślak, którego rywalem będzie legitymujący się identycznym rekordem 20 zwycięstw i 1 porażki Jurij Kaszinski. Rosjanin podobnie jak Polak marzy o pojedynku mistrzowskim, a zwycięzca starcia zaplanowanego na 14 maja otrzyma prawo walki o pas federacji IBF w wadze junior ciężkiej. Dla Cieślaka będzie to już piąty występ w ringu Polsat Boxing Night i jednocześnie drugi w walce wieczoru.