"Sky Sports" określa jednak powrót "Stalowego Młota" jako "mało prawdopodobny". Jeśli dojdzie do kolejnego zwrotu akcji, to 48-latek nie musi się martwić o zainteresowanie ze strony rywali. Pięć lat starszy od niego Shannon Brings przyznał, że konfrontacja z Kliczką to jego marzenie.

Władimir Kliczko mógłby walczyć z Shannonem Briggsem. "Wszystko jest możliwe"

- Nie ma czegoś takiego jak niemożliwe. Jak wiemy, ludzkość dokonała niesamowitych rzeczy. [Kliczko] to taki twardy facet, zostać mistrzem wagi ciężkiej i walczyć za kraj w stanie wojny, w którym ginie tak wiele istnień. To prawdziwy mistrz. Chciałbym z nim walczyć, nie jest to tajemnicą. Nie można mu niczego odebrać jako wojownikowi, jako człowiekowi. Co za facet - powiedział ciepło.