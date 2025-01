Dariusz Michalczewski to absolutna legenda polskiego pięściarstwa. Jeszcze w trakcie kariery bokser skupiał się nie tylko na odnoszeniu sukcesów, ale na tym, aby swoją rozpoznawalność wykorzystywać także po to, aby pomagać innym. Ponad dwie dekady temu "Tygrys" założył fundację "Równe Szanse" , której pierwotnym celem było finansowe wsparcie dla utalentowanych zawodników i zawodniczek. Z czasem jednak celów tych stało się znacznie więcej.

Dariusz Michalczewski odwiedził oddział onkologii dziecięcej. Nie mógł ukryć emocji

Po zakończeniu kariery bokserskiej "Tygrys" sporo czasu spędza teraz na działaniach charytatywnych. Jak twierdzi 56-latek, sprawia mu to ogromną przyjemność. "Robię to, bo czuję w sobie, że chcę to robić. Jestem takim człowiekiem, że ciężko mi odmówić, gdy ktoś zaprasza. Dlatego spotykam się z chorymi dzieciakami, z trudnymi dzieciakami. Do tego spotykam się z moim fanami. Ostatnio zrobiliśmy trening dla 150 dzieci, wcześniej byliśmy kilka razy na chirurgii i onkologii dziecięcej, w domach dziecka, także cały czas coś się dzieje. Może nie są to bardzo spektakularne rzeczy, ale sprawiają, że mi serce rośnie" - podsumował krótko.