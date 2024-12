Temat powrotu Kliczki wciąż żywy. Usyk wkracza do akcji. I mówi co zamierza

Osoby bacznie śledzące wydarzenia ze świata bokserskiego nie mają ostatnio ani chwili wytchnienia . Co rusz pojawiają się ciekawe informacje dotyczące nadchodzących konfrontacji. Ponadto coraz gorętsza robi się atmosfera przed rewanżem Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym. Sobotnie wydarzenie na chwilę przyćmiły jednak doniesienia związane z Władimirem Kliczko. Legendarny pięściarz rzekomo chciałby powrócić między liny, by stać się najstarszym mistrzem świata w historii.

"Wyssane z palca plotki" - pomyślało sobie zapewne na początku mnóstwo kibiców. Aż w końcu głos w sprawie zabrał Turki Alalshikh, czyli człowiek, który jest w stanie doprowadzić do dosłownie każdego pojedynku. Saudyjski minister w podcaście u Ariela Helwaniego wypalił, że marzy mu się pojedynek 48-latka z... Tysonem Furym. "Wiele osób chce go w kolejce do Fury'ego" - przyznał.