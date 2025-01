Odległe miejsce Szeremety. Wyłożyła kawę na ławę. Oto co myśli o werdykcie

Julia Szeremeta zajęła siódme miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat. W minionym roku srebrna medalistka olimpijska w boksie przebojem wdarła się do grona najpopularniejszych polskich sportowców, ale to nie wystarczyło jej choćby do podium. W rozmowie z Interią pięściarka odniosła się do zajętej przez siebie pozycji.